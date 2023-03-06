Реал не смог одержать победу над Бетисом в матче 24-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор поединка Бетис – Реал на "Футбол 24".

Куртуа уже в дебюте встречи спасал мадридцев после удара Айозе Переса. Реал ответил голом Бензема со штрафного, но арбитр заметил, что мяч попал в руку Рюдигера перед тем, как оказаться в сетке ворот.

Реал расписал ничью с Бетисом, отпустив Барселону в бешеный отрыв в Ла Лиге

Во втором тайме Иглесиас мог открыть счет во встрече – Куртуа заблокировал удар форварда метров с 6. Игра становилась более грубой, моменты появлялись у ворот обоих соперников, хотя Реал был более активен в атаке. Браво спасал после ударов Винисиуса, Начо и помог отстоять ничью.