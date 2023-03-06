Реал не зміг здобути перемогу над Бетісом в матчі 24-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд поєдинку Бетіс – Реал на "Футбол 24".

Куртуа вже в дебюті зустрічі рятував мадридців після удару Айозе Переса. Реал відповів голом Бензема зі штрафного, але арбітр помітив, що м'яч влучив у руку Рюдігера перед тим, як опинитись у сітці воріт.

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У другому таймі Іглесіас міг відкрити рахунок у зустрічі – Куртуа заблокував удар форварда метрів з 6. Гра ставала більш грубою, моменти з'являлись біля воріт обох суперників, хоча Реал був більш активний в атаці. Браво рятував після ударів Вінісіуса, Начо та допоміг відстояти нічию.