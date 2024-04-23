“Мне пришлось пересмотреть момент с голом Зари, такое не должно происходить с нами, потому что мы полностью контролировали игру – соперник почти не имел шансов. Возможно, во втором тайме они имели один момент, один удар – и забили мяч, но мы не должны этого допускать. Это был момент, когда мы больше думали о том, чтобы провести собственный гол, а не защищаться. Так не должно быть.

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Должен заметить, что все футболисты, которые вошли в игру с замены, идеально выполнили то, что я хотел видеть. Мы ускорили игру, и вы видели, что эти голы, наверное, идентичны. Для соперников трудно предсказать, как им обороняться перед воротами, потому что у нас гораздо больше людей во вратарской, что очень важно, если мы играем с командой, которая действует в столь низком блоке, как Заря. И я должен похвалить всех своих игроков за то, как они вернулись в игру после 0:1 Ты не можешь все время создавать моменты, играя против команды в таком низком блоке, потому что как только ты создаешь момент, нужно, чтобы сразу был момент в ответ, и тогда игра открывается, им нужно больше двигаться, появляется больше свободного пространства. В этом случае можно сказать, что это была сложная игра, но не в том, что касается стиля игры.

Неделю назад я посмотрел игру Манчестер Сити – Реал, и можно сравнивать с этим матчем, только мы забили на один гол больше, чем Манчестер Сити. Поэтому такие поединки всегда тяжелые для команды, которая играет с мячом, хочет играть, создавать, и нелегко играть с командой, которая ждет у собственных ворот с одиннадцатью игроками. Мы действительно сделали то, что должны были сделать сегодня: просто победить и создать хорошие моменты. Мы имели эти хорошие моменты, нашли их во втором тайме – этого было более чем достаточно, чтобы победить в этой игре. Я думаю, что мы заслуживали этого", – цитирует Пушича пресс-служба Шахтера.

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