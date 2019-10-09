Открытую тренировку сборной Украины посетило более 6 тысяч болельщиков

Популярность национальной команды продолжает расти – "сине-желтых" на трибунах поддержало огромное количество болельщиков.

Во вторник вечером сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Перед началом занятия представители сборной встретились с детьми с синдромом Дауна и переселенцами. По информации телеканалов Футбол 1/2, тренировку посетили более 10 тысяч болельщиков, хотя официальный сайт УАФ сообщает о 6 тысячах фанатов.

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Болельщикам были розданы мини-постеры, а также игроки выбили на трибуны около 50 мячей с автографами. Сборники провели автограф-сессию и сделали фото с поклонниками футбола. Все игроки тренировались в общей группе, кроме Виталия Миколенко, который занимался индивидуально.

Напомним, уже 11 октября на вышеупомянутом стадионе "сине-желтые" будут принимать сборную Литвы.

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