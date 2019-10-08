Миколенко травмировался на тренировке сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о травме киевского динамовца Виталия Миколенко.

"Команда собралась, все в порядке. Единственное, что у Миколенко есть небольшая микротравма.

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Он сделал обследование. Мы сейчас посмотрим и будем принимать решение по нему. Думаю, несколько дней он не будет тренироваться. Врач должен проанализировать. И только потом мы примем по нему решение", – сказал Шевченко в эфире YouTube-канала УАФ.

К слову, уже 11 октября Украина в квалификации Евро-2020 встретится с Литвой. Игра состоится в Харькове в 21:45. Через три дня "сине-желтые" в Киеве будут принимать Португалию.

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