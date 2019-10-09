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Відкрите тренування збірної України відвідало понад 6 тисяч уболівальників

08:00 513 Читать на русском
Відкрите тренування збірної України відвідало понад 6 тисяч уболівальників
Тренування збірної України / УАФ

Популярність національної команди продовжує зростати – "синьо-жовтих" на трибунах підтримала величезна кількість уболівальників.

 

У вівторок ввечері збірна України провела відкрите тренування у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Перед початком заняття представники збірної зустрілися з дітьми з синдромом Дауна та переселенцями. За інформацією телеканалів Футбол 1/2, тренування відвідали більше 10 тисяч уболівальників, хоча офіційний сайт УАФ повідомляє про 6 тисячах фанатів.

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Вболівальникам було роздано міні-постери, а також гравці вибили на трибуни близько 50 м'ячів з автографами. Збірники провели автограф-сесію і зробили фото з шанувальниками футболу. Всі гравці тренувалися в загальній групі, окрім Віталія Миколенко, який займався індивідуально.

Нагадаємо, вже 11 жовтня на вищезгаданому стадіоні "синьо-жовті" прийматимуть збірну Литви.

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Україна - Литва Збірна України Україна Україна Литва Литва
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