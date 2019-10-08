Маліновський розповів, над чим працює збірна перед матчем з Литвою

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розказав про підготовчий процес та настрій у команді перед грою проти збірної Литви.

"Готуємося до Литви. Сьогодні також подивилися моменти, які у нас не дуже виходили у двох попередніх матчах. І ті, що виходили, теж подивились. Це точкові моменти у тактичному плані.

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Підходимо до гри в бойовій готовності. Знаємо, що це найважливіша гра на даний момент для нас. Налаштовуємося тільки на перемогу. Жодної недооцінки не буде, адже у нас є досвід матчів з командами нижчого рівня. Ми втрачали з ними очки, а іноді навіть програвали. Тож такого у матчі з Литвою статися не повинно", — розповів Маліновський після відкритого тренування у Харкові на ОСК Металіст.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" прийматимуть Португалію.

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