toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЛИТВА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Маліновський розповів, над чим працює збірна перед матчем з Литвою

8 жовтня 23:34 187 Читать на русском
Маліновський розповів, над чим працює збірна перед матчем з Литвою
Руслан Маліновський / УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розказав про підготовчий процес та настрій у команді перед грою проти збірної Литви.

 

"Готуємося до Литви. Сьогодні також подивилися моменти, які у нас не дуже виходили у двох попередніх матчах. І ті, що виходили, теж подивились. Це точкові моменти у тактичному плані.

Пластун поділився очікуваннями від матчу зі збірною Литви

Підходимо до гри в бойовій готовності. Знаємо, що це найважливіша гра на даний момент для нас. Налаштовуємося тільки на перемогу. Жодної недооцінки не буде, адже у нас є досвід матчів з командами нижчого рівня. Ми втрачали з ними очки, а іноді навіть програвали. Тож такого у матчі з Литвою статися не повинно", — розповів Маліновський після відкритого тренування у Харкові на ОСК Металіст.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" прийматимуть Португалію.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

blog_ava
Мессі та Роналду ризикують більше не зіграти в Англії – зіркам можуть заборонити в'їзд до країни
8 жовтня
8435
Теги
Україна Україна Литва Литва Україна - Литва Євро-2020 Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
38
хв
Німеччина
21:45
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук