Отец Сарри рассказал, почему Маурицио покинул Наполи

Лига наций — 21 нояб 332
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Итоги Лиги наций: неудачи фаворитов и призеров ЧМ-2018, неожиданности и сенсации или Оправдал ли турнир ожидания
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Зинченко как две европейские звезды и 75 млн экономии: фанаты Манчестер Сити впечатлены игрой украинца против ТурцииАнглия — 21 нояб 700
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Лунин получил шанс заиграть за Леганес в Примере – главный победитель матчей сборной Украины должен выйти на АлавесИспания — 21 нояб 361
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Представитель Барселоны дважды встречался с Неймаром в ЛондонеИспания — 21 нояб 229
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Следующий год будет большим, или Фил Джонс и Де Хеа в нашей сборной: реакция соцсетей на матч Украина – ТурцияСборная Украины — 21 нояб 540
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