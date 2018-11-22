Отец Сарри рассказал, почему Маурицио покинул Наполи

Отец Маурицио Сарри рассказал, что его сын покинул Неаполь из-за разногласий с президентом клуба.

"Безусловно, Наполи всегда останется в сердце Маурицио. Он провел там прекрасные годы. Думаю, он бы с удовольствием остался в Неаполе.

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Однако внезапно у них что-то произошло с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. К сожалению, я не знаю каких-то деталей", – цитирует Сарри-старшего Football Italia.

К слову, летом этого года Сарри возглавил лондонский Челси.

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