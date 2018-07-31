"Якщо тебе замінили – стули пельку і не скигли". Правила життя Мауріціо Саррі

"Футбол 24" зібрав із цитат життєве та творче кредо екс-наставника Наполі Мауріціо Саррі. Тепер він даватиме "прикурити" в англійській Прем'єр-лізі біля керма Челсі.

Саккі написав історію футболу своїми перемогами і нововведеннями. Мене б не було без нього, адже це саме Арріго пробудив у мені інтерес до тактики.

Моє завдання – зробити кращими тих гравців, які вже є у моєму розпорядженні.

Просити купити гравців, кожен з яких коштує по 100 мільйонів, – не моя робота, тому що це буде занадто легко. Я займаюся іншими речами.

На місці Де Лаурентіса (президента Наполі, – "Футбол 24"), я б запросив себе ще раніше: тоді у моєї команди був би тренер молодший. Але визнаю – це сміливий вчинок.

Я привітав своїх хлопців із виходом у груповий етап Ліги чемпіонів, але через 30 секунд сказав, що нас чекає важкий матч проти Аталанти – вже найближчого вікенду.

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Я б познущався над гравцями, якби сказав, що Ліга Європи – така ж важлива для Наполі та фанатів, як чемпіонат і Кубок Італії.

Ми грали як блазні, і на 70% це моя провина, на 10% провина клубу, на 10% гравців і ще на 10% інших працівників. Це не був огріх запасних гравців, бо найгірше ми грали до їхнього виходу на поле.

Якщо ми, замінивши всього двох гравців, не можемо бути конкурентоспроможними, то це вже проблема.

З особистої точки зору я сердитий на Ігуаїна. Думав, що він хоча б подзвонить мені. Втім, я вже занадто старий, щоб дивуватися. Із гравцями Наполі, наскільки мені відомо, Гонсало також не попрощався.

Ігуаїн – це феномен. Втрачати м'яч біля ніг Ігуаїна – рівнозначно смерті для захисників. Якщо він виграє щось у Європі, я буду за нього радий. За Ювентус не особливо, але ось за Гонсало – так.

Іноді шляхи розходяться з багатьох причин. Але якщо ти плачеш через те, що втратив гравця, отже мертвий, як тренер.

Інсіньє запитав мене, чому я його замінив. По-моєму, у нього була судома. Але якщо тебе замінили – стули пельку і не скигли. Якщо у нас буде що сказати один одному, то ми скажемо це завтра. Тож Лоренцо потрібно заткнутися.

Чи є у Наполі шанси на Скудетто? Ви – жінка, ви – красива. Саме з цих причин я не скажу вам йти у дупу.

Я вже сказав хлопцям у п'ятницю, що усі, хто дивляться матчі Ювентуса – ідіоти.

Я ніколи не намагаюся виправдати себе або свою команду.

Я закоханий у футбол, я хочу брати від нього все.

Я ніколи нікого не звинувачував в своїх поразках. Якщо я і скаржуся, то тільки після перемог.

Не хочу дивитися матчі Манчестер Сіті занадто часто, щоб не впасти в депресію.

Мені подобається філософія Гвардіоли, те, як він хоче, щоб діяли його команди. Щоб вони при власній втраті одразу відбирали м'яч. Це тренер, який змінив футбол.

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Мене не можна порівнювати з Гвардіолою. Він – найкращий тренер у світі. У мене – своє футбольне бачення, але я ще нічого не досягнув.

Я не маю наміру керувати трансферами, як Фергюсон, але був би не проти так само залишитись в команді на тривалий час.

Я проти того, щоб номери закріплювали за кимось назавжди. Погоджуюся із Дель П'єро – не можна позбавляти дітей мрії. Хлопчак, яка починає грати у футбол і вболіває за Юве, повинен мріяти стати новим Дель П'єро. Фанат Роми – новим Тотті. Для Марадони можна зробити виняток, тут я не сперечаюся. Дієго для цього міста – не просто футболіст.

Мені здається, недоречно надягати на гру костюм і краватку.

Футбол – моя найперша і найголовніша пристрасть. Окрім того я люблю читати романи, у мене є парочка улюблених письменників, серед яких – Варгас Льоса.

Намагаюся взагалі не знати, що про мене пише преса. Не прокидаюся з думкою про те, що треба якнайшвидше почитати газети – гортаю тільки ті, які мені подобаються. Я не шукаю статті про себе в інтернеті і не слідкую за обговореннями. Я думаю про роботу – цього достатньо.

Описати себе, як тренера? Це не так просто. Перш за все, я люблю гру, я люблю футбол, а решта – це деталі.

Мені платять за те, що я і так із задоволенням робив би безкоштовно. Я – щасливчик.

Чи проміняв би я пристрасть до куріння на Скудетто? Я хотів би виграти його із цигаркою.

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