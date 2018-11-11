toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО КИЕВ - МАРИУПОЛЬ ВОРСКЛА - ШАХТЕР МИЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТИС

Сарри – лучший тренер-дебютант в истории АПЛ

19:20 21 Читати українською
Сарри – лучший тренер-дебютант в истории АПЛ
Маурицио Сарри / Фото AFP

Наставник Челси Маурицио Сарри продолжает покорять чемпионат Англии.

Сегодня "аристократы" в рамках 12-го тура АПЛ расписали на своем поле безголевую ничью с Эвертоном.

Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль повторили рекорд чемпионата Англии 40-летней давности

Таким образом, подопечные Маурицио Сарри продолжили свою беспроигрышную серию со старта сезона в чемпионате до 12-ти матчей. Этот показатель является лучшим результатом для тренера-дебютанта в истории турнира.

После 12-ти туров АПЛ Челси имеет в своем активе 28 очков. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Якщо тебе замінили – стули пельку і не скигли". Правила життя Мауріціо Саррі

Англия12 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Эвертон: Воскресенье 11 ноября 2018

Челси
Матч окончен
0 : 0
Эвертон
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси - Эвертон Челси Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
30
мин
Милан
21:30
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук