Сарри – лучший тренер-дебютант в истории АПЛ

Наставник Челси Маурицио Сарри продолжает покорять чемпионат Англии.

Сегодня "аристократы" в рамках 12-го тура АПЛ расписали на своем поле безголевую ничью с Эвертоном.

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Таким образом, подопечные Маурицио Сарри продолжили свою беспроигрышную серию со старта сезона в чемпионате до 12-ти матчей. Этот показатель является лучшим результатом для тренера-дебютанта в истории турнира.

После 12-ти туров АПЛ Челси имеет в своем активе 28 очков. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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