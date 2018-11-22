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Батько Саррі розповів, чому Мауріціо покинув Наполі

00:30 122 Читать на русском
Батько Саррі розповів, чому Мауріціо покинув Наполі
Мауріціо Саррі / соцмережі

Батько Мауріціо Саррі розповів, що його син покинув Неаполь через непорозуміння з президентом клубу.

"Безперечно, Наполі завжди залишиться у серці Мауріціо. Він провів там прекрасні роки. Гадаю, він би із задоволенням залишився в Неаполі.

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Однак раптово у них щось сталось з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом. На жаль, я не знаю якихось деталей", – цитує Саррі-старшого Football Italia.

До слова, влітку цього року Саррі очолив лондонський Челсі.

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Теги
Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Наполі Наполі Італія Ауреліо Де Лаурентіс
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