Отец Неймара эмоционально отреагировал на критику его сына за симуляцию

Отец Неймара считает, что судьи должны бороться против атак на его сына.

"ЧМ-2014. Нелепая жестокость. Мы молились и поняли, что сыну даже повезло, что он не стал инвалидом (после удара коленом в спину от колумбийца Суньига). Слава Богу, этого не произошло.

ЧМ-2018. Сыну наступили на голеностоп, когда игра была остановлена. Сказали, что ничего не было, а он симулировал. У судьи была система VAR, весь мир все видел, но виновного сделали Неймара.

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Кубок Франции-2019. Четыре подряд фола, пока они не спровоцировали сына, не вывели его из себя. Если Неймар защищает себя от фолов, это воспринимается как симуляция. Боже мой.

Я сопровождал сына на всех его играх в течение многих лет, не пропуская ни одной. Когда он был ребенком, видя, что он легче и резче своих соперников, я всегда давал ему один совет.

Я говорил: "Никогда не борись с ними. Ты проиграешь – это закон физики. Если хочешь выйти победителем из эпизода, действуй на опережение. Если не можешь избежать контакта, пусть это произойдет в воздухе. Веточка в воздухе не сломается, а на земле – обязательно.

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В правилах нет рекомендаций по защите игроков от таких ударов, какой мой сын получил в 2014 году, но судьи должны делать это. Последовательные фолы, анти-футбол – судьи должны бороться с этим.

Это не плач отца, это просто усталость от сложившейся в футболе системы, от СМИ, некоторых экспертов-засранцев, которые продолжают проводить опрос на тему того, заслуживает ли Неймар, чтобы его били на поле", – написал отец Неймара в своем Инстаграме.