Батько Неймара емоційно відреагував на критику його сина за симуляцію

Батько Неймара вважає, що судді мають боротись проти атак на його сина.

"ЧС-2014. Безглузда жорстокість. Ми молилися і зрозуміли, що синові навіть пощастило, що він не став інвалідом (після удару коліном в спину від колумбійця Суніга). Слава Богу, цього не сталося.

ЧС-2018. Синові наступили на голеностоп, коли гра була зупинена. Сказали, що нічого не було, а він симулював. У судді була система VAR, весь світ все бачив, але виновним зробили Неймара.

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Кубок Франції-2019. Чотири поспіль фоли, поки вони не спровокували сина, не вивели його з себе. Якщо Неймар захищає себе від фолів, це сприймається як симуляція. Боже мій.

Я супроводжував сина на всіх його іграх протягом багатьох років, не пропускаючи жодної. Коли він був дитиною, бачачи, що він легше і різкіше своїх суперників, я завжди давав йому одну пораду.

Я говорив: "Ніколи не борись з ними. Ти програєш – це закон фізики. Якщо хочеш вийти переможцем з епізоду, дій на випередження. Якщо не можеш уникнути контакту, нехай це станеться в повітрі. Гілочка в повітрі не зламається, а на землі – обов'язково.

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У правилах немає рекомендацій щодо захисту гравців від таких ударів, який мій син отримав в 2014 році, але судді повинні робити це. Послідовні фоли, анти-футбол – судді повинні боротися з цим.

Це не плач батька, це просто втома від сформованої в футболі системи, від ЗМІ, деяких експертів-засранців, які продовжують проводити опитування на тему того, чи заслуговує Неймар, щоб його били на полі", – написав батько Неймара у своєму Інстаграм.