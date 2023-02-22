Хорхе Месси – отец чемпиона мира-2022 – встретился в Барселоне с Жоаном Лапортой. Главной темой разговора было будущее нападающего ПСЖ, все еще не подписавшего новый контракт с клубом. Также стороны обсудили скандальные слова Матиаса Месси в адрес Барселоны, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на программу Tot Costa.

Месси воспользовался разрешением ПСЖ и вернулся в Барселону

Отмечается, что встреча может стать первым шагом к примирению. В Испании ожидают новую волну слухов о возможном переходе Лионеля Месси в каталонский клуб.

В то же время журналист Жерар Ромеро утверждает, что переговоры о возвращении Месси в Барселону действительно продолжаются. Лионель регулярно общается с Хави – тренер поддерживает идею громкого камбэка, который уже не выглядит слишком фантастическим.

В частности, ветераны "блаугранас" Серхио Бускетс и Жорди Альба готовы остаться и существенно снизить свою зарплату ради подписания Месси, но Барсе все равно нужно будет решать вопрос с зарплатами. Клубу необходимо существенно сократить бюджет, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей Ла Лиги.

Напомним, контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня. Стороны ведут переговоры о его продлении, но пока не достигли согласия.

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