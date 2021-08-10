"Да, Лео сегодня подпишет контракт с ПСЖ. Кто виноват во всем этом? Спросите Барсу. Лео грустит, разве вы сами не видите?" – сказал отец Месси в комментарии La Sexta перед отлетом в Париж.

Сейчас Месси со своими представителями находится в аэропорту Барселоны. Стороны уже согласовали контракт. ПСЖ завтра планирует собрать пресс-конференцию и официально представить Лионеля в статусе новичка клуба.

Напомним, что Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. В Париже форвард будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

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