"Так, Лео сьогодні підпише контракт з Парі Сен-Жермен. Хто винен у цьому всьому? Запитайте Барсу. Лео сумує, хіба ви самі не бачите?" – сказав батько Мессі в коментарі La Sexta перед відльотом в Париж.

Наразі Мессі зі своїми представниками перебуває в аеропорту Барселони. Сторони вже узгодили контракт. ПСЖ завтра планує зібрати прес-конференцію та офіційно представити Ліонеля в статусі новачка клубу.

Нагадаємо, що Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. У Парижі форвард зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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