"Когда я там жил, то вообще не замечал никакой разницы, потому что в то время я не был в Украине. После игровой карьеры я остался жить в Киеве, потому что мне здесь очень нравится и комфортно.

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У россиян уже мозг перестроен, боятся что-нибудь сказать. Расскажу одну неприятную историю. Моему отцу 73 года, он ехал на велосипеде с дачи, и случайно проехал на зеленый свет на пешеходном переходе вместо того, чтобы пройти. Его сразу догнала и подрезала полицейская машина, свалили с велосипеда и начали грубо заталкивать в машину. Он уперся руками в дверь и говорит: "Я с вами никуда не поеду". Полицейские дубинкой начали ломать ему руки.

В итоге его посадили в "обезьянник" на сутку, он заплатил административный штраф, около 70 тысяч рублей и адвокату, чтобы его не посадили за нападение на полицейских. Вот и вся разница между нами. Там у полицейских столько власти, что люди реально их боятся, а мой отец никого не боится, поэтому произошла такая ситуация", – вспомнил Яшкин в интервью FanDay.

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