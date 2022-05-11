"Коли я там жив, то взагалі не помічав жодної різниці, бо на той час я не був в Україні. Після ігрової кар'єри я залишився жити у Києві, бо мені тут дуже подобається та комфортно.

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У росіян уже мозок перебудований, бояться щось сказати. Розповім одну неприємну історію. Моєму батькові 73 роки, він їхав велосипедом з дачі, і випадково проїхав на зелене світло на пішохідному переході замість того, щоб пройти. Його одразу наздогнала та підрізала поліцейська машина, звалили з велосипеда та почали грубо заштовхувати у машину. Він уперся руками в двері і каже: "Я з вами нікуди не поїду". Поліцейські кийком почали ламати йому руки.

У підсумку його посадили в "мавп'ятник" на добу, він заплатив адміністративний штраф, близько 70 тисяч рублів та адвокату, щоб його не посадили за напад на поліцейських. Ось і вся різниця між нами. Там поліцейські мають стільки влади, що люди реально їх бояться, а мій батько нікого не боїться, тому сталася така ситуація", – пригадав Яшкін в інтерв'ю FanDay.

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