Пресс-служба футбольного клуба Николаев (Львовская область), выступающего на любительском уровне, объявила об изменениях в тренерском штабе. Команду покинул Василий Каюк, который отныне будет работать спортивным директором академии ЛНЗ.

Судьба Яремчука меняется молниеносно, есть главный кандидат – крутая зарплата и новые налоги влияют на будущее украинца

Как следствие, новым помощником главного тренера Николаева станет Олег Степанович Яремчук, ранее работавший в структуре ФК Львов. К слову, 54-летний специалист – отец форварда Валенсии и сборной Украины Романа Яремчука.

Напомним, Яремчук-старший с 2018-го по 2021-й годы возглавлял ПФК Львов U-19, а впоследствии входил в тренерский штаб первой команды львовян (2021-2022) во времена Олега Дулуба и Анатолия Бессмертного.

ФК Николаев – участник полуфинала Кубка Украины среди аматоров. 3 апреля команда сыграет с Blago-Юность (село Верхняя, Ивано-Франковская область).

"Думав, що суддя пенальті не призначить": герой Руху про топ-сейв, небезпечного легіонера ЛНЗ та шанси на єврокубки