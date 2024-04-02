Прес-служба футбольного клубу Миколаїв (Львівська область), що виступає на аматорському рівні, оголосила про зміни у тренерському штабі. Команду покинув Василь Каюк, який відтепер буде працювати спортивним директором академії ЛНЗ.

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Як наслідок, новим помічником головного тренера Миколаєва стане Олег Степанович Яремчук, котрий раніше працював у структурі ФК Львів. До слова, 54-річний фахівець – батько форварда Валенсії і збірної України Романа Яремчука.

Нагадаємо, Яремчук-старший з 2018-го по 2021-й роки очолював ПФК Львів U-19, а згодом входив до тренерського штабу першої команди львів'ян (2021-2022) за часів Олега Дулуба і Анатолія Безсмертного.

ФК Миколаїв – учасник півфіналу Кубка України серед аматорів. 3 квітня команда зіграє з Blago-Юність (село Верхня, Івано-Франківська область).

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