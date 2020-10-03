Рух и Львов не смогли выявить сильнейшего в матче 5-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча Рух – Львов.

Поединок больше запомнился борьбой, чем острыми моментами. Львов получил численное преимущество после удаления Парамонова на 34 минуте и имел несколько неплохих возможностей открыть счет в матче. Впрочем, Рух удачно сыграл в защите и удержал свои ворота на замке.

Львов и Рух поделили очки в нервном дерби и остались в подвале турнирной таблицы УПЛ

Таким образом, Львов набрал первое очко в чемпионате, но остался последним в УПЛ. Рух с двумя зачетными баллами также находится на дне турнирной таблицы.