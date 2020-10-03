Рух та Львів не змогли виявити сильнішого у матчі 5-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Рух – Львів.

Поєдинок більше запам'ятався боротьбою, аніж гострими моментами. Львів отримав чисельну перевагу через вилучення Парамонова на 34 хвилині та мав кілька непоганих нагод відкрити рахунок у матчі. Втім, Рух вдало відіграв у захисті та втримав свої ворота на замку.

Львів і Рух поділили очки в нервовому дербі та залишилися в підвалі турнірної таблиці УПЛ

Таким чином, Львів набрав перше очко в чемпіонаті, але залишився останнім в УПЛ. Рух з двома заліковими балами також перебуває на дні турнірної таблиці.