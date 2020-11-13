Сборная Аргентины разошлась миром с Парагваем (1:1) в третьем туре квалификации на чемпионат мира 2022 года. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2022, квалификация. 3 тур

Аргентина – Парагвай – 1:1

Голы: Гонсалес, 41 – Ромеро, 21 (пен)

Лионель Месси и Ко впервые потеряли очки в отборе на чемпионат мира 2022 года. В Буэнос-Айресе "альбиселестес" разошлись миром с Парагваем. Гости открыли счет в середине первого тайма – Ромеро реализовал пенальти.

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Аргентина отыгралась еще до перерыва. Гонсалес замкнул подачу Ло Чельсо с углового. На 58-й минуте Месси вывел хозяев вперед, но гол форварда Барселоны был отменен после просмотра видеоповтора из-за нарушения правил в предыдущем эпизоде.

После трех туров Аргентина возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отбора, набрав 7 очков. Если Бразилия 14 ноября одолеет Венесуэлу, то потеснит Месси и Ко с первого места. Парагвай набрал 5 пунктов – это 4 позиция.

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