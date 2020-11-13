Збірна Аргентини розійшлася миром з Парагваєм (1:1) у третьому турі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

ЧС-2022, кваліфікація. 3 тур

Аргентина – Парагвай – 1:1

Голи: Гонсалес, 41 – Ромеро, 21 (пен)

Ліонель Мессі та Ко вперше втратили очки у відборі на чемпіонат світу 2022 року. У Буенос-Айресі "альбіселестес" розійшлися миром з Парагваєм. Гості відкрили рахунок в середині першого тайму – Ромеро реалізував пенальті.

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Аргентина відігралася ще до перерви. Гонсалес замкнув подачу Ло Чельсо з кутового. На 58-й хвилині Мессі вивів господарів вперед, але гол форварда Барселони був скасований після перегляду відеоповтору через порушення правил в попередньому епізоді.

Після трьох турів Аргентина очолює турнірну таблицю південноамериканського відбору, набравши 7 очок. Якщо Бразилія 14 листопада здолає Венесуелу, то потіснить Мессі та Ко з першого місця. Парагвай набрав 5 пунктів – це 4 позиція.

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