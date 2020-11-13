12 ноября были сыграны финальные матчи плей-офф на чемпионат Европы-2020. Таким образом, стали известны все 24 команды-участницы турнира.

Последними четырьмя участниками Евро-2020 стали Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия.

Как известно, 20 команд пробились на континентальный форум через отборочный турнир (среди них и сборная Украины, которая заняла первое место в своей группе). Последние 4 счастливчика вытащили свой счастливый билет через плей-офф Лиги наций, основной этап которой проходил еще в 2018 году.

Евро-2020: календарь матчей сборной Украины в групповом турнире

Все участники чемпионата Европы-2020

Группа А

Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B

Бельгия, Дания, Финляндия, Россия

Группа С

Австрия, Нидерланды, Северная Македония, Украина

Группа D

Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия

Группа E

Польша, Испания, Швеция, Словакия.

Группа F

Франция, Германия, Португалия, Венгрия.

В 1/8 финала чемпионата Европы выйдут по 2 лучшие команды из каждого квартета, а также 4 лучшие сборные, занявшие третьи места в группах.

Напомним, УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса. Континентальный форум стартует 11 июня и завершится 11 июля.

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