Отбор к Евро-2020 U-17: стартовый состав сборной Украины на матч против Албании – костяк из футболистов Карпат и Шахтера

Сборная Украины U-17 проводит второй матч квалификационного раунда на пути к Евро-2020.

Матч Украина U-17 – Албания U-17 начнется в 17:00 по киевскому времени. Костяк команды Александра Петракова составляют футболисты Шахтера и Карпат.

Украина одолела Грузию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-17 – бенефис таланта Динамо, который стажировался в Германии

Стартовый состав Украины U-17: Павел Исенко (Ворскла) – Эдуард Козик (Шахтер), Марк Мампаси (Шахтер), Виталий Роман (Карпаты) – Никита Кононов (СК Днепр-1), Александр Яцык (Динамо), Олег Очеретько (Шахтер), Андрей Булеза (Шахтер) – Максим Хлань (Карпаты), Назар Волошин (Динамо) – Дмитрий Шостак (Карпаты).

Запасные: Игнатенко, Савчук, Дячук, Шубин, Попов, Шостак, Микитишин, Лебедев, Маленков.

В первом матче квалификации сборная Украины U-17 обыграла сверстников из Грузии со счетом 2:0. Поединки в рамках нашей группы 8 проходят в Португалии. "Селесао" в первом туре разгромили Албанию и возглавили квартет.

Украине U-17 нужно финишировать на первых двух строчках группы, чтобы пробиться в элит-раунд отбора.