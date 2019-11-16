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Відбір до Євро-2020 U-17: стартовий склад збірної України на матч проти Албанії – кістяк з футболістів Карпат і Шахтаря

16:32 381 Читать на русском
Відбір до Євро-2020 U-17: стартовий склад збірної України на матч проти Албанії – кістяк з футболістів Карпат і Шахтаря
Збірна України U-17 / UAF

Збірна України U-17 проводить другий матч кваліфікаційного раунду на шляху до Євро-2020.

Матч Україна U-17 – Албанія U-17 розпочнеться о 17:00 за київським часом. Кістяк команди Олександра Петракова складають футболісти Шахтаря та Карпат.

Україна здолала Грузію в стартовому матчі відбору Євро-2020 U-17 – бенефіс таланта Динамо, який стажувався в Німеччині

Стартовий склад України U-17: Павло Ісенко (Ворскла) – Едуард Козік (Шахтар), Марк Мампасі (Шахтар), Віталій Роман (Карпати) – Микита Кононов (СК Дніпро-1), Олександр Яцик (Динамо), Олег Очеретько (Шахтар), Андрій Булеза (Шахтар) – Максим Хлань (Карпати), Назар Волошин (Динамо) – Дмитро Шостак (Карпати).

Запасні: Ігнатенко, Савчук, Дячук, Шубін, Попов, Шостак, Микитишин, Лебедєв, Маленков.

У першому матчі кваліфікації збірна України U-17 переграла одноліток з Грузії з рахунком 2:0. Поєдинки в рамках нашої групи 8 відбуваються в Португалії. "Селесао" в першому турі розгромили Албанію та очолили квартет.

Україні U-17 потрібно фінішувати на перших двох сходинках групи, щоб пробитися в еліт-раунд відбору.

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Теги
Збірна України Україна U-17 Україна U-17
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