Отбор на Евро-2024, 7 тур

Группа F

Эстония – Азербайджан – 0:2

Голы: Байрамов, 9, Шейдаев, 45+4

Встречались главные неудачники группы, набравшие свое единственное очко в предыдущем очном матче.

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Азербайджан еще до перерыва получил комфортное преимущество. На 9-й минуте Байрамов ударом головой завершил затяжную атаку гостей. В компенсированное время Пикк рукой прервал прострел Маммадова. Арбитра Роберта Шредера позвали смотреть повтор, и он назначил пенальти. Шейдаев четко развел кипера и мяч по углам.

Во втором тайме похожая ситуация с рукой случилась в штрафной Азербайджана, но тут VAR почему-то не вмешался. Все усилия эстонцев не принесли успеха, поэтому им придется оставаться на дне таблицы в одиночестве. Азербайджан гордо отмечает первую победу в отборе.

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