Відбір на Євро-2024, 7 тур

Група F

Естонія – Азербайджан – 0:2

Голи: Байрамов, 9, Шейдаєв, 45+4

Зустрічалися головні невдахи групи, які набрали своє єдине очко у попередньому очному матчі.

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Азербайджан ще до перерви здобув комфортну перевагу. На 9-й хвилині Байрамов ударом головою завершив затяжну атаку гостей. У компенсований час Пікк рукою перервав простріл Маммадова. Арбітра Роберта Шрьодера покликали дивитися повтор, і він призначив пенальті. Шейдаєв чітко розвів кіпера і м'яч по кутах.

У другому таймі схожа ситуація з рукою трапилася у карному майданчику Азербайджана, але тут VAR чомусь не втрутився. Усі зусилля естонців не принесли успіху, тому їм доведеться залишатися на дні таблиці в самотності. Азербайджан гордо святкує першу перемогу у відборі.

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