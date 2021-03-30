Сборная Японии устроила настоящее безумие в матче квалификации ЧМ-2022 против Монголии. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Квалификация к ЧМ-2022, Азия, 8-й тур

Япония – Монголия – 14:0

Голы: Минамино, 13, Осако, 23, 55, 90+2, Камада, 26, Морита, 33, Туя, 39, (аг.), Инагаки, 68, 90+3, Дзюня, 73, 79, Фурунаши, 78, 87, Асано, 90+1

Япония решила вопрос о победителе встречи в первые полчаса благодаря голам Минамино, Осако, Камада и Мориты. До перерыва Туя срезал мяч в собственные ворота, поэтому команды ушли на перерыв при счете 5:0. Позже "самураи" продолжили издевательства над соперником – Осако оформил хет-трик, а Фурунаши и Инагаки записали в свой актив по дублю после выхода на замену.

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Победа 14:0 стала вторым лучшим результатом японцев за всю историю. До рекорда не хватило одного гола – тогда "самураи" отличились 15 мячами в воротах сборной Филиппин.

Эта победа позволила продолжить японцам триумфально выступать в отборе к ЧМ-2022 – в пяти матчах они набрали 15 очков и единолично возглавляют свою группу. Монголия же является главным аутсайдером с 3 пунктами после 7 матчей и с разницей голов 2:27.

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