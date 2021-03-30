"Футбол 24" виділяє найцікавіші протистояння в третьому турі кваліфікації на Мундіаль-2022, після якого відбірковий турнір візьме паузу аж до вересня.

Група України: момент істини для команди Шевченка, балканський вояж Франції

У третьому турі квінтету D "синьо-жовті" прийматимуть Казахстан у Києві. Україна вдало стартувала у відборі, поділивши очки з Францією, але домашня нічия з фінами у другому турі стала справжнім холодним душем. Такий результат у плани Шевченка навряд чи входив. Що ж, тепер виходу немає – потрібно обов'язково обігрувати вдома Казахстан, інакше про перше місце групи точно можна забути. Звісно, за умови, що тренерський штаб і гравці ще на нього розраховують після прикрої втрати очок на останніх хвилинах проти Суомі. Але три очки з аутсайдером – обов'язкова програма, адже будь-який інший результат поставить під великий сумнів навіть друге місце і вихід у плей-офф.

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Франція після легкої перемоги в Астані над казахами зіграє в Сараєво проти Боснії і Герцеговини – ще одним конкурентом України в боротьбі за вихід з групи. Ідеальним результатом для команди Шевченка вбачається нічия. Боснійці пропустили другий тур та підходять до гри з чемпіонами світу куди свіжішими. Особливо з урахуванням того, що команда Дешама змушена була літати в далекий Казахстан. Щоправда, балканці протистоятимуть "Ле бле" без головного тренера – Івайло Петев здав позитивний тест на коронавірус.

Окремий матеріал, присвячений поєдинку Україна – Казахстан, читайте на "Футбол 24" вранці 31 березня.

Динамівець проти розлюченого Роналду

У групі А збірна Люксембургу прийматиме чинних чемпіонів Європи. Жерсон Родрігес (уродженець Португалії, до слова) голом приніс перемогу своїй збірній над Ірландією в попередньому турі, а тепер форвард Динамо протистоятиме своїй історичній батьківщині. Люксембург вдало стартував у відборі на Мундіаль, але Португалія – не Ірландія. Тут представникам УПЛ (Жерсону та Олів'є Тіллю з Ворскли) буде куди складніше. Навіть з урахуванням того, що команда Фернанду Сантуша перебуває не в оптимальній формі.

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Тим більше, після скандалу навколо матчу Сербія – Португалія. "Селесао" вели 2:0, але примудрилися розгубити перевагу. Втім, Роналду на останніх секундах гри вразив ворота сербів та, здавалося, приніс своїй команді 3 очки. Те, що м'яч перетнув лінію воріт, бачили всі, окрім бригади арбітрів. Кріштіану спересердя кинув капітанську пов'язку і залишив поле ще до фінального свистка, спровокувавши серйзну полеміку. Немає сумнівів, що після такого мотивація капітана Португалії на Люксембург зашкалюватиме.

Суперники України на Євро: легка прогулянка Нідерландів, битви для Австрії та Північної Македонії

Не забуваємо і про трьох опонентів "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи, який невпинно наближається. У групі G Нідерланди зіграють з Гібралтаром – головним аутсайдером секстету. "Ораньє" вже зазнали однієї поразки у відборі, відпустивши Туреччину і Чорногорію, які наразі йдуть без втрат, тому іншого варіанту, окрім трьох очок, не розглядається. Тим більше, з урахуванням статусу суперника.

Значно складніше буде Північній Македонії, яка їде в гості до лідера групи J – Німеччини. Балканці мають 3 очки після двох турів, але зачепитися за залікові бали в Дуйсбурзі буде вкрай складно. Бундестім у стартових матчах перемогла Ісландію та Румунію, не пропустивши у свої ворота жодного м'яча. Якщо Вірменія не обіграє Румунію, а німці здолають Північну Македонію, то саме команда Йоахіма Льова наступні 5 місяців буде одноосібним лідером секстету.

Складний матч очікує і Австрію, яка наразі йде другою в групі F. Команда Франко Фоди у Відні битиметься з Данією за перше місце. Скандинави наразі йдуть без втрат, обігравши Ізраїль та Молдову із загальним рахунком 10:0. Якщо данці не програють, то до вересня очолюватимуть турнірну таблицю.

Шанс на лідерство для Іспанії, Англія проти Польщі без Лєвандовскі

"Фурія Роха" непереконливо розпочала кваліфікацію на Мундіаль. Так, команда Луїса Енріке встановила одразу два рекорди, але так і не змогла обіграти вдома Грецію, а переможний гол Грузії забила лише в компенсований час. В третьому турі групи B іспанці приймуть Косово – перемога дозволить піренейцям обійти шведів, які свій наступний матч проведуть аж у вересні. Луїс Енріке зізнався, що такі команди, як Косово, можуть завдати ще більше проблем, ніж Швейцарія, Німеччина або Україна. Що це – банальний прояв ввічливості, невпевненість у власних силах, чи спосіб налаштування своєї команди на протистояння з аутсайдером?

Привертає увагу і поєдинок Англія – Польща на Вемблі. Команда Саутгейта йде без втрат у групі I, але обіграла всього-на-всього Сан-Маріно та Албанію. "Кадра" розписала видовищну мирову з Угорщиною, після якої розібралася з Андоррою. Щоправда, поляки зазнали колосальної втрати перед поїздкою на Альбіон – лідер і капітан Роберт Лєвандовскі не допоможе команді через пошкодження. Відповідно, дуель топ-бомбардирів Лєвандовскі-Кейн не відбудеться, а всі сподівання Пауло Соузи в атаці покладатимуться на Кшиштофа Пйонтека.

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