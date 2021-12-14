Утром 13 декабря четыре грабителя напали на аргентинца, когда тот вернулся домой из поединка против Фамаликана (4:1). Они заставили Отаменди открыть дверь, а затем связали его, надев на шею ремень, сообщает Marca со ссылкой на португальские СМИ.

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Преступникам удалось вынести деньги, драгоценности и часы на сумму более 300 тысяч евро. Во время ограбления в доме находились супруга и сын футболиста, они не пострадали. Бенфика подтвердила факт нападения, а полиция Португалии уже приступила к расследованию инцидента.

К слову, Николас Отаменди в текущем сезоне провел 22 матча в футболке "орлов" (два из которых против Динамо в Лиге чемпионов) и отметился одним ассистом.

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