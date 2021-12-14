Захисник Бенфіки Ніколас Отаменді після матчу чемпіонату Португалії постраждав від злочинців у власному домі.

Вранці 13 грудня чотири грабіжники напали на аргентинця, коли той повернувся додому з поєдинку проти Фамалікана (4:1). Вони змусили Отаменді відкрити двері, а опісля зв'язали його, одягнувши на шию ремінь, повідомляє Marca з посиланням на португальські ЗМІ.

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Злочинцям вдалось винести гроші, коштовності й годинники на суму понад 300 тисяч євро. Під час пограбування у будинку перебували дружина і син футболіста, вони не постраждали. Бенфіка підтвердила факт нападу, а поліція Португалії вже взялась за розслідування інциденту.

До слова, Ніколас Отаменді поточного сезону провів 22 матчів у футболці "орлів" (два з яких проти Динамо в Лізі чемпіонів) і відзначився одним асистом.

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