Инцидент произошел в августе. Габриэл заехал в гараж собственного дома, когда на него напали грабители с бейсбольной битой, сообщает The Sun.

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Злоумышленников было двое, а как обнаружила потом полиция, еще был третий соучастник, контролировавший, чтобы дверь гараж не захлопнулась. Нападающий с битой потребовал часы, мобильный телефон и ключи от автомобиля. Сначала Габриэл спокойно передал грабителю часы. Такой ход событий заставил злоумышленника потерять бдительность, чем и сразу воспользовался игрок Арсенала, нанеся несколько ударов в голову незваному гостю.

Грабителям все же удалось скрыться, но избежать ответственности – нет. Во время защиты Габриэлу удалось сбить шапку с нападающего, и по ДНК полиция легко идентифицировала грабителя, которого уже отправили за решетку на 5 лет.

Напомним, летом 2020-го Арсенал приобрел Габриэла у Лилля за 26 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел 10 матчей и успел отличиться голом.

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