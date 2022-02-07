Динамо – Рудар – 1:0 – видео гола и обзор матча
Динамо встречалось с Рударом в рамках товарищеского матча. Смотрите видеообзор спарринга на Футбол 24.
Товарищеский матч 7 февраля 2022 года
Динамо – Рудар – 1:0
Гол: Витиньо, 84
"Динамо не планирует больше никаких трансферов", – Цыганык
Киевляне создали несколько моментов в первом тайме, но меткость подводила подопечных Луческу. После перерыва уже черногорцы могли открывать счет, Бойко спас.
Незадолго до финального свистка "бело-синие" все же организовали победный гол, который получился удивительно красивым. Интересная комбинация киевлян завершилась ударом Витиньо в дальний нижний угол. Победа Динамо – 1:0.
Следующий спарринг "бело-синих" ожидает 8 февраля, команда Луческу встретится с Динамо Тбилиси.
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