Динамо встречалось с Рударом в рамках товарищеского матча. Смотрите видеообзор спарринга на Футбол 24.

Товарищеский матч 7 февраля 2022 года

Динамо – Рудар – 1:0

Гол: Витиньо, 84

"Динамо не планирует больше никаких трансферов", – Цыганык

Киевляне создали несколько моментов в первом тайме, но меткость подводила подопечных Луческу. После перерыва уже черногорцы могли открывать счет, Бойко спас.

Незадолго до финального свистка "бело-синие" все же организовали победный гол, который получился удивительно красивым. Интересная комбинация киевлян завершилась ударом Витиньо в дальний нижний угол. Победа Динамо – 1:0.

Следующий спарринг "бело-синих" ожидает 8 февраля, команда Луческу встретится с Динамо Тбилиси.

Динамо дожало брутальный Рудар – очередной гол Витиньо закономерно увенчал усилия украинской атаки