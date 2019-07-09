"От тендера УПЛ клубы получат больше денег, чем от контракта с "Футбол 1/2", – Денисов

Руководитель телеканалов "Футбол1 /2" поделился мнением относительно тендера на трансляцию матчей УПЛ в сезоне 2019/20.

"Как известно, мы предложили сумму 450 млн гривен за три года. Это около 16,5 млн долларов. В первый сезон клубы могут заработать пять миллионов долларов. Если раньше мы сотрудничали с клубами напрямую, то сейчас мы готовы приобрести права на показ всего чемпионата через Премьер-лигу, цивилизованно, так, как это работает во всех странах.

Денисов: Телеканалы "Футбол 1/2" протянули руку помощи УПЛ, даже когда увидели, что тендер провален

На самом деле, клубам финансово выгодно сейчас объединиться. В таком случае, они получат больше, чем если бы они с нами же заключали прямые контракты. В первую очередь, от этого выиграют клубы среднего и нижнего звена. На сегодняшний день Премьер-лига разослала в клубы письмо, в котором подробно объясняет, как должны распределяться деньги. Через 10 дней УПЛ планирует провести общее собрание участников, на которых еще раз обсудят наши предложения и еще раз проголосуют. До 20-го июля эта история должна окончательно решиться.

"Холдинг 1+1 не подал заявление на тендер трансляции матчей УПЛ", – Цыганык

Пока мы не подписали ни одного индивидуального контракта. Наш приоритет – подписание договора со всеми 12 клубами, с правообладателем в лице УПЛ. И в этом случае финансовые условия для клубов будут более выгодными, чем по индивидуальному контракту", – цитирует Денисова официальный сайт "Футбол 1/2".