"Від тендера УПЛ клуби отримають більше грошей, ніж від контракту з "Футбол 1/2", – Денисов

Керівник телеканалів "Футбол 1/2" поділився думкою щодо тендера на трансляцію матчів УПЛ у сезоні 2019/20.

"Як відомо, ми запропонували суму 450 млн гривень за три роки. Це близько 16,5 млн доларів. У перший сезон клуби можуть заробити п'ять мільйонів доларів. Якщо раніше ми співпрацювали з клубами безпосередньо, то зараз ми готові придбати права на показ усього чемпіонату через Прем'єр-лігу, цивілізовано, так, як це працює у всіх країнах.

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Насправді, клубам фінансово вигідно зараз об'єднатися. У такому випадку, вони отримають більше, ніж, якби вони з нами ж укладали прямі контракти. В першу чергу, від цього виграють клуби середньої та нижньої ланки. На сьогоднішній день Прем'єр-ліга розіслала в клуби лист, в якому детально пояснює, як повинні розподілятися гроші. Через 10 днів УПЛ планує провести загальні збори учасників, на яких ще раз проговорити наші пропозиції і ще раз проголосувати. До 20-го липня ця історія повинна остаточно вирішитися.

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Наразі ми не підписали жодного індивідуального контракту. Наш пріоритет – підписання договору з усіма 12 клубами, з правовласником в особі УПЛ. І в цьому випадку фінансові умови для клубів будуть вигіднішими, ніж за індивідуальним контрактом", – цитує Денисова офіційний сайт "Футбол 1/2".