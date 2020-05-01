От чего зависит новый контракт Шевченко со сборной Украины – Павелко прокомментировал ситуацию с переносом Евро-2020

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации относительно нового контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

"Мы все не представляем сборной Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Но надо запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт.

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Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, что мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем", – цитирует Павелко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, контракт Шевченко со сборной заканчивался после Евро-2020, однако переноса турнира заставил УАФ договариваться о новом соглашении.

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