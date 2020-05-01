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Чи працюватиме Шевченко зі збірною України на Євро – офіційне пояснення форс-мажорної ситуації з контрактом

1 травня 10:47 10662 Читать на русском
Чи працюватиме Шевченко зі збірною України на Євро – офіційне пояснення форс-мажорної ситуації з контрактом
Андрій Павелко та Андрій Шевченко / Фото Komandaonline

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про ситуацію щодо нового контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

"Ми всі не уявляємо збірної України на Євро у 2021 році без тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Але треба запастися терпінням. Ми будемо готувати відповідне рішення до чергового засідання Виконавчого комітету УАФ. Саме виконком ухвалюватиме це рішення та визначатиме, на який термін буде укладено новий контракт.

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Але я можу запевнити всіх уболівальників, а також футболістів збірної, що ми зробимо все можливе, аби тренерський штаб Андрія Шевченка працював із національною командою й надалі", – цитує Павелка офіційний сайт Української асоціації футболу.

Нагадаємо, контракт Шевченка зі збірною закінчувався після Євро-2020, однак перенесення турніру змусило УАФ домовлятися про нову угоду.

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Головне Україна Україна Збірна України УАФ Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Павелко
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