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"Оставайтесь дома, смотрите фильмы и заводите детей": Кассано сохраняет позитивный настрой даже в условиях коронавируса

12:00 17 Читати українською
"Оставайтесь дома, смотрите фильмы и заводите детей": Кассано сохраняет позитивный настрой даже в условиях коронавируса
Антонио Кассано / Reuters

Бывший нападающий Реала, Интера и сборной Италии Антонио Кассано пытается не поддаваться общей панике из-за пандемии коронавируса.

"Если вы продолжите выходить из дома, то мы останемся в такой ситуации и до 2040 года.

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Две недели назад я думал, что этот вирус был чем-то незначительным, но вместо этого нам нужно его бояться. Оставайтесь дома, смотрите фильмы и заводите детей", – рассказал Кассано в комментарии Tiki Taka.

Напомним, Италия первой среди топ-чемпионатов приняла решение о временной паузе. В стране официально выявлено более 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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Италия коронавирус Антонио Кассано Антонио Кассано
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