"Оставайтесь дома, смотрите фильмы и заводите детей": Кассано сохраняет позитивный настрой даже в условиях коронавируса

Бывший нападающий Реала, Интера и сборной Италии Антонио Кассано пытается не поддаваться общей панике из-за пандемии коронавируса.

"Если вы продолжите выходить из дома, то мы останемся в такой ситуации и до 2040 года.

Шевченко дал оригинальный совет итальянцам, как пережить карантин из-за коронавируса

Две недели назад я думал, что этот вирус был чем-то незначительным, но вместо этого нам нужно его бояться. Оставайтесь дома, смотрите фильмы и заводите детей", – рассказал Кассано в комментарии Tiki Taka.

Напомним, Италия первой среди топ-чемпионатов приняла решение о временной паузе. В стране официально выявлено более 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині