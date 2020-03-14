Анчелотти: Меня раздражают разговоры о футболе, когда перед нашими глазами разворачивается трагедия

Итальянский наставник Эвертона Карло Анчелотти поделился мыслями относительно остановки чемпионата Англии.

"Мы не идем на карантин, но определенные меры предосторожности ввели, когда у игрока поднялась температура. Сейчас она нормализовалась, и это самое главное. Премьер-лига наконец остановилась. Самое время. Это было верное решение, мы не могли продолжать. Здоровье сейчас на первом месте для всех: команд, фанатов, СМИ, всех, кто работает в футболе.

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В теории мы вернемся к работе 22 марта, но если ситуация будет ухудшаться, как можно что-то планировать? Если коронавирус продолжает быстро распространяться, футбол восстанавливать нельзя.

Идут споры о том, как закончить Премьер-лигу, если в этом сезоне больше не будет игр. Некоторые даже призывают аннулировать результаты. Если честно, мне это неинтересно. Футбол сейчас не имеет значения, и меня даже раздражает, когда мы о нем говорим, пока трагедия разворачивается перед нашими глазами. Это пандемия. С такой ситуацией никто из нас не сталкивался раньше", – цитирует Анчелотти издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, по состоянию на 14 марта в Англии коронавирусом инфицирован 801 человек. Зарегистрировано 10 летальных случаев, еще девятнадцать – выздоровели. Премьер-лига взяла паузу до 4 апреля.

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