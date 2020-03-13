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ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТАР КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршого

13:30 1051 Читать на русском
"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршого
Алан Патрік та Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матч 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург – Шахтар (1:2) із Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії збірної України.

48’ Джон Ентоні Брукс
 
Жуніор Мораєс 17’
Маркос Антоніо 73’
17’ Жуніор Мораєс
48’ Джон Ентоні Брукс
73’ Маркос Антоніо

– Вольфсбург виявився слабшим опонентом, ніж Бенфіка?

– Зважаючи на рахунок і на реноме, Вольфсбург дійсно поступається Бенфіці. Але недарма кажуть, що німці – це порядок, а порядок б’є клас.

– Вчора цього порядку їм забракло.

– Не завжди все вдається.

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– При повних трибунах Фольксваген-Арени була б зовсім інша гра?

– Однозначно. Шахтарю було б набагато складніше. Подивіться хоча б на матчі Ліги чемпіонів, які відбулися цього тижня. Були "товариські матчі" при порожніх трибунах і був матч Ліверпуль – Атлетіко. Різниця між ними – колосальна. При підтримці стадіону футболісти грають зовсім по-іншому. Це – головний фактор, який впливає на гру. "Дванадцятий гравець" – не порожні слова.

– Вчорашній поєдинок пропускав Тарас Степаненко – ключовий гравець середини поля Шахтаря. Чи помітили ви його відсутність?

– Я б так не сказав. Звісно, зі Степаненком у півзахисті – більш спокійно, особливо при обороні. Але цього разу можна говорити про те, що Каштру успішно впорався із заміною свого ключового гравця, зробив правильний вибір.

Алан Патрік вкотре видав чудовий матч. У Шахтарі він з 2011 року. Чому розкрився тільки зараз?

– На мій погляд, тут мова йде не про адаптацію, яка затягнулася, а про високу конкуренцію у складі. Для Патріка просто не було місця. Але тренери Шахтаря, тодішні і теперішні, бачили в ньому потенціал – тому й притримали аж дотепер. Зараз бразилець доводить, що недарма його стільки часу тримали у структурі клубу. Пробити, віддати, обіграти, виконати стандарт – все вміє.

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– Що відбувається із Коваленком?

– Віктор провалив не тільки цю гру. Стежу за ним вже довгий період і можу сказати: це не той Коваленко, якому видавали багато авансів. Настав такий період, коли цей гравець – не на своїй хвилі. Наявна нестабільність. З чим вона пов’язана? У клубі повинні розібратися, і він сам у собі – насамперед.

Матчі-відповіді Ліги Європи вже відклали на невизначений термін. У який спосіб завершиться чинний сезон – ваша версія?

– Як і всі, я розгублений і навіть не можу уявити, чим усе закінчиться. Ймовірно, трохи пізніше дограють без глядачів, якщо статистика щодо вірусу піде на спадання. Але припускаю і найгірший варіант, коли сезон не дограють. Потрібно готуватися до будь-якого розвитку ситуації.

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Вольфсбург - Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Головне Олег Бабій Юрій Шелепницький Луїш Каштру Луїш Каштру Думка експерта Тарас Степаненко Тарас Степаненко Алан Патрік Алан Патрік Віктор Коваленко Віктор Коваленко Статті
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