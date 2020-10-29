"Шахтер – чемпион Украины и для нас это будет сложная игра. В последних матчах мы еще раз увидели, что Шахтер мощная команда, которая является не только лидером украинского футбола, но и одной из лучших команд Европы.

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Может ли стать бонусом для нашей команды усталость "горняков" после матча с Интером? Есть такой момент. Но я думаю, что у них имеются специалисты, которые смогут хорошо подготовить команду к очередному матчу. Это футбол – если ты хочешь быть лидером, то ты должен быть готовым играть каждые три дня.

Наш девиз на каждую игру – драться! Каждый раз стараемся показать лучший футбол. Для нас не так важно, кто именно будет играть у соперника – молодежь или опытные игроки. Важно, как мы настроимся на эту встречу", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, поединок 8-го тура УПЛ между командами Каштру и Маркевича состоится уже завтра, 30 октября, в 19:00. Команды в турнирной таблице разделяет всего два пункта.

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