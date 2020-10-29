"Я считаю, что несправедливо, когда одни команды имеют поддержку болельщиков в домашних матчах, а другие – нет. УЕФА должен руководствоваться своими правилами, а не решениями местных властей.

Янг раскрыл главное разочарование Интера в поединке с Шахтером

Например, в Италии болельщики на всех матчах под запретом, и все домашние поединки итальянских команд проходят при пустых трибунах. А вот в недавнем матче Интера против Шахтера в Киеве УЕФА дал преимущество хозяевам, поскольку на трибуны пропустили 15000 болельщиков. А это существенно. Получается, что такие команды, как Шахтер, Динамо Киев, Порту и другие получают преимущество, а это неправильно", – цитирует Капелло издание Football Italia.

Напомним, Шахтер на своем поле расписал боевую безголевую ничью в непростом матче с Интером. После двух туров "горняки" лидируют в группе В с 4-мя очками, замыкает квартет Реал. В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер встретится с Боруссией М.

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