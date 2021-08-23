"Игра вышла сумасшедшей, хотя мы контролировали ее в первом тайме. Мы потеряли два очка, проведя действительно качественно первый тайм. Сложно объяснить, мы должны быть внимательны ко всем деталям. Остался горький привкус. Нужно быть более внимательными.

Леванте – Реал – 3:3 – видео голов и обзор матча

Иско сегодня был одним из лучших. Есть стартовый состав, который можно освежить заменами. Например, и замена Бейла связана с желанием освежить состав. Однако, концентрация в обороне должна быть выше. У Винисиуса полно талантов. Он должен забивать, но я не знаю, будет ли он бомбардиром. С такими навыками ты должен забивать много. Для нас это будет важно. Иногда важнее закончить матч, а не начать его. Поэтому я порой не придаю большого значения, игрок вышел в стартовом составе или нет.

Что касается нашей игры в обороне, в первом тайме мы действовали очень здорово. Но на вторую половину мы вышли не с должным отношением. Это была неправильная реакция. Третий гол Леванте – невезение. При первом голе мы неверно построили линию, а во втором дали сопернику оказаться в штрафной три в два, такое недопустимо", – приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, что Реал спас ничью в матче 2-го тура Ла Лиги против Леванте (3:3). Главным героем встречи стал Винисиус, который вышел на замену и оформил дубль.

Реал драматично избежал поражения против Леванте – голевое возвращение Бейла, дубль Винисиуса и удаление голкипера