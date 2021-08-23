"Гра вийшла божевільною, хоча ми контролювали її в першому таймі. Ми втратили два очки, провівши дійсно якісно перший тайм. Складно пояснити, ми повинні бути уважні до всіх деталей. Залишився гіркий присмак. Потрібно бути більш уважними.

Леванте – Реал – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Іско сьогодні був одним з найкращих. Є стартовий склад, який можна освіжити замінами. Наприклад, і заміна Бейла пов'язана з бажанням освіжити склад. Однак, концентрація в обороні повинна бути вище. У Вінісіуса повно талантів. Він повинен забивати, але я не знаю, чи буде він бомбардиром. З такими навиками ти повинен забивати багато. Для нас це буде важливо. Іноді важливіше закінчити матч, а не почати його. Тому я часом не надаю великого значення, гравець вийшов в стартовому складі чи ні.

Що стосується нашої гри в обороні, в першому таймі ми діяли дуже здорово. Але на другу половину ми вийшли ні з належним ставленням. Це була неправильна реакція. Третій гол Леванте – невезіння. При першому голі ми невірно вибудували лінію, а в другому дали супернику опинитися в штрафному три в два, таке неприпустимо", –наводить слова Анчелотті Marca.

Зазначимо, що Реал врятував нічию у матчі 2-го туру Ла Ліги проти Леванте (3:3). Головним героєм зустрічі став Вінісіус, який вийшов на заміну та оформив дубль.

Реал драматично уникнув поразки проти Леванте – гольове повернення Бейла, дубль Вінісіуса та вилучення голкіпера