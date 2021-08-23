Реал вырвал ничью в сверхрезультативном матче 2-го тура Ла Лиги против Леванте. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Леванте – Реал на "Футбол 24".

Реал уже на 5 минуте матча вышел вперед – Бензема убежал от защитников, а затем выкатил мяч под удар Бейлу. Леванте отыгрался сразу после перерыва: Куртуа вроде бы отбил удар Рожера, однако мяч закатился в ворота. Довольно быстро левантийцы вышли вперед. Защитники потеряли Кампанью в штрафной, который расстрелял ворота после классного навеса.

Реал драматично избежал поражения против Леванте – голевое возвращение Бейла, дубль Винисиуса и удаление голкипера

Реал сравнял счет благодаря бразильской связке. Каземиро роскошным пасом нашел Винисиуса, а тот убежал от обороны и пробил мимо вратаря. До конца встречи команды обменялись голами – Пьер замкнул подачу со штрафного, а Винисиус ответил настоящим шедевром, элегантным ударом от штанги установив окончательный счет встречи.