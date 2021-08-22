Испания, Ла Лига, 2-й тур

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Оярсабаль, 68 (пен.)

Атлетико – Эльче – начало встречи в 20:30

Леванте – Реал Мадрид – начало встречи в 23:00

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Обе команды – Реал Сосьедад и Райо Вальекано – проиграли свои матчи в первом туре, поэтому стремились реабилитироваться перед болельщиками. Хозяева на бумаге выглядели явными фаворитами перед новичком Ла Лиги, однако первый тайм показал, что мадридцы не будут мальчиками для битья. Вязкая борьба до перерыва запомнилась разве что опасным ударом Микеля Мерино – мяч после его выстрела просвистел мимо штанги ворот гостей.

На последней минуте первой сорокапятиминутки хозяева получили право на штрафной. Микель Оярсабаль целил в левую стойку, но Столе Димитриевски в сногсшибательном прыжке потянул сферу. Игроки бросились добивать мяч и Давид Силва нечаянно попал коленом в грудь северомакедонскому голкиперу. Последний потерял сознание и врачам пришлось несколько минут колдовать над игроком, чтобы привести его в чувство.

После перерыва картина не изменилась: хозяева больше владели мячом, а гости больше били по воротам. В конце концов на 68-й минуте после навеса в штрафную защитник Райо Вальекано в борьбе наступил на голову Ле Норману, а мяч отскочил в руку Балью. Главными действующими лицами на время снова стали врачи, после чего Оярсабаль с пенальти открыл счет в матче. Выйдя вперед хозяева сфокусировались на игре в обороне, да и соперник не смог создать хотя бы один острый момент. Минимальная победа Сосьедад вынесла его на седьмую строчку турнирной таблицы.

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