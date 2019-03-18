Оспина получил травму головы и потерял сознание во время матча с Удинезе – голкипера госпитализировали

Вратарь Наполи Оспина получил травму головы и потерял сознание в матче Серии А против Удинезе.

Колумбиец самоотверженно сыграл на 4-й минуте получил травму головы в начале матча с Удинезе. Голкипер Наполи решил продолжить встречу, с повязкой, однако на 44-й минуте рухнул на газон, потеряв сознание.

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Давид был заменен и немедленно доставлен в больницу, где ему сделали обследование. Сейчас жизни Оспины ничего не угрожает, но он пробудет в больнице как минимум до утра.

Отметим, что Наполи победил Удинезе со счетом 4:2 в матче 28-го тура Серии А. К слову, Оспина перешел в Наполи из Арсенала на правах аренды.