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Оспина получил травму головы и потерял сознание во время матча с Удинезе – голкипера госпитализировали

06:00 10 Читати українською
Оспина получил травму головы и потерял сознание во время матча с Удинезе – голкипера госпитализировали
Давид Оспина / фото ФК Наполи

Вратарь Наполи Оспина получил травму головы и потерял сознание в матче Серии А против Удинезе.

17’ Амин Юнес
26’ Хосе Кальехон
57’ Аркадиуш Милик
70’ Дрис Мертенс
 
Кевин Лазанья 30’
Секо Фофана 36’

Колумбиец самоотверженно сыграл на 4-й минуте получил травму головы в начале матча с Удинезе. Голкипер Наполи решил продолжить встречу, с повязкой, однако на 44-й минуте рухнул на газон, потеряв сознание.

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Давид был заменен и немедленно доставлен в больницу, где ему сделали обследование. Сейчас жизни Оспины ничего не угрожает, но он пробудет в больнице как минимум до утра.

Отметим, что Наполи победил Удинезе со счетом 4:2 в матче 28-го тура Серии А. К слову, Оспина перешел в Наполи из Арсенала на правах аренды.

Теги
Италия Давид Оспина Давид Оспина Наполи Наполи Наполи - Удинезе
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