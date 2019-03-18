toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕТІС - БАРСЕЛОНА ОЛІМПІК - ДИНАМО МІЛАН - ІНТЕР

Оспіна отримав травму голови та втратив свідомість під час матчу з Удінезе – голкіпера госпіталізували

06:00 71 Читать на русском
Оспіна отримав травму голови та втратив свідомість під час матчу з Удінезе – голкіпера госпіталізували
Давід Оспіна / фото: ФК Наполі

Воротар Наполі Давід Оспіна отримав травму голови та втратив свідомість у дебюті матчу Серії А проти Удінезе.

17’ Амін Юнес
26’ Хосе Марія Кальєхон
57’ Аркадіуш Мілік
70’ Дріс Мертенс
 
Кевін Лазанья 30’
Секо Фофана 36’

Колумбієць самовіддано зіграв на 4-й хвилині та отримав травму голови на початку матчу з Удінезе. Голкіпер Наполі вирішив продовжити зустріч, з пов'язкою, однак на 44-й хвилині рухнув на газон, втративши свідомість.

"Ти врятував мене", – Зозуля допоміг оговтатись партнеру, який втратив свідомість в матчі з Гранадою

Давід був замінений та негайно доставлений у лікарню, де йому зробили обстеження. Наразі життю Оспіни нічого не загрожує, але він пробуде у лікарні щонайменше до ранку.

Зазначимо, що Наполі переміг Удінезе з рахунком 4:2 у матчі 28-го туру Серії А. До слова, Давід Оспіна перейшов у Наполі з Арсенала на правах оренди.

Теги
Італія Давід Оспіна Давід Оспіна Наполі Наполі Наполі - Удінезе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
42
хв
Арсенал-Київ
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук