Оспіна отримав травму голови та втратив свідомість під час матчу з Удінезе – голкіпера госпіталізували

Воротар Наполі Давід Оспіна отримав травму голови та втратив свідомість у дебюті матчу Серії А проти Удінезе.

Колумбієць самовіддано зіграв на 4-й хвилині та отримав травму голови на початку матчу з Удінезе. Голкіпер Наполі вирішив продовжити зустріч, з пов'язкою, однак на 44-й хвилині рухнув на газон, втративши свідомість.

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Давід був замінений та негайно доставлений у лікарню, де йому зробили обстеження. Наразі життю Оспіни нічого не загрожує, але він пробуде у лікарні щонайменше до ранку.

Зазначимо, що Наполі переміг Удінезе з рахунком 4:2 у матчі 28-го туру Серії А. До слова, Давід Оспіна перейшов у Наполі з Арсенала на правах оренди.